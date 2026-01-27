Giresun-Şebinkarahisar Güzergahında Heyelan Tehlikesi Uyarısı

giresun-sebinkarahisar-guzergahinda-heyelan-tehlikesi-uyarisi

GİRESUN’DA HEYELAN TEPKİSİ

Giresun-Şebinkarahisar yolu üzerinde yer alan İkisu mevkiinde, kar yağışının ardından havanın ısınmasıyla birlikte kar kütlelerinin erimesi sonucu yamaçtan düşen toprak ve kaya parçaları karayoluna sürüklendi. Heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçaları, ulaşımda aksamaya sebep oldu.

HEYELAN SONRASI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen Karayolları 104. Giresun Şube Şefliği Eğribel Bakımevi ekipleri, iş makineleriyle yola düşen toprak ve kaya birikintilerini temizleme çalışmalarına başladı. Tamamlanan çalışmalar sonucunda güzergah, kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.

SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLMALI

Yetkililer, özellikle kar yağışlarının ardından yaşanan ani sıcaklık artışlarının heyelan riskini artırdığına dikkat çekerek sürücülerden dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, bölgede benzer olayların yaşanabileceği hatırlatılarak, sürücülerin trafik işaretleri ve uyarılarına mutlaka uymaları gerektiği vurgulandı.

