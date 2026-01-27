Hatay’da Yangın Sonrası Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın, Antakya ilçesinin Derince Mahallesi’nde meydana geldi. İhbarın ardından, bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızlı bir müdahale ile itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangının çevreye yayılmasını önledi. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, bir konteyner kullanılamaz hale geldi.
Kuşadası’ndaki Sağanak Yağış Yolarda Su Baskınları Yarattı
Kuşadası'nda yoğun yağışlar nedeniyle yollar suyla doldu, bazı araçlar ise sular arasında sıkıştı.
Şiddetli Rüzgar Ve Sağanak Yağış Antalya’yı Vurdu
Antalya'da fırtına nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü. O sırada ısınan futbolcular panik içinde sahayı terk etti. Olayda kimse yaralanmadan atlatıldı.
Buzlanan Yolda Üç Araçla Kaza: 1 Yaralı
Gaziantep'te İslahiye ilçesinde yoğun buzlanma sonucu meydana gelen bir trafik kazasında üç araç çarpıştı; kazada bir kişi yaralandı.
Kütahya-Eskişehir Karayolu’nda Tır Devrildi
Kütahya-Eskişehir yolunda yoğun yağış, meyve yüklü bir tırın devrilmesine neden oldu. Kaza, Sofça köyü yakınlarında yolun kayganlaşması sonucu gerçekleşti.
Çankırı’da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Kısıtlıyor
Çankırı'da yoğun sis nedeniyle şehirlerarası yollarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.