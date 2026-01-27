Hatay’da Yangın Sonrası Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın, Antakya ilçesinin Derince Mahallesi’nde meydana geldi. İhbarın ardından, bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hızlı bir müdahale ile itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangının çevreye yayılmasını önledi. Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, bir konteyner kullanılamaz hale geldi.