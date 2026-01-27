Kütahya-Eskişehir Karayolu’nda Tır Devrildi

Edinilen bilgilere göre, 07 TBZ 44 plakalı tır, yağışların etkisiyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Bu kaza sonucunda tırın dorsesindeki meyveler karayoluna yayıldı. Kaza sırasında sürücünün herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirtilirken, olay anında bölgede kısa süreli bir paniğin oluştuğu bildirildi. Başka bir aracın kazaya dahil olmaması ise daha büyük bir kazanın önüne geçti.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Güvenlik tedbirleri kapsamında Kütahya-Eskişehir karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmasının sona ermesinin ardından yol, kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.