Gizemi Çözülen Cisim: KUYRUKLU YILDIZ

GİZEMLİ CİSİMİN SIRLARI ÇÖZÜLDÜ

Şili’de bulunan Gemini South Gözlemevi, 3I/ATLAS’ın gizemini çözmekte önemli bir gelişme sağladı. Cisim, 221 bin kilometre hızla Güneş yönünde ilerlerken, çekirdeğinin etrafında parlak bir bölge ve Güneş’in tam tersine doğru uzanan bir kuyruğa sahip.

KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU DOĞRULANDI

Dünya’ya yaklaşık 380 milyon kilometre mesafede çekilen net renkli görüntüler, bu cismin yoğun bir buz çekirdeği bulundurduğunu gözler önüne serdi. Uzun kuyruk, Güneş ışığıyla birlikte görünür hale geldi. Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” şeklinde açıklama yaptı.

FARKLI KİMYASAL YAPI BELİRLENDİ

Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge, 3I/ATLAS’ın atmosferinin, Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit ve daha az su içerdiğini belirtti. Bu durum, cismin çok daha uzak bir bölgeden meydana geldiğine işaret ediyor. Araştırmacılar, bunun uzak yıldız sistemlerinde gezegen oluşum süreçlerine dair önemli bilgiler sağladığını ifade ediyor.

SPESİFİK TEORİLERİN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ

Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, daha önce 3I/ATLAS’ın yapay ve nükleer güçle çalışan bir uzay aracı olabileceğini öne sürmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek spekülasyonları sona erdirdi.

KISA BİR GÖZLEM FIRSATI MEVCUT

Bilim insanları, 3I/ATLAS hakkında daha fazla veri elde etmek için sınırlı bir gözlem penceresi bulunduğunu vurguluyor. Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” diye belirtti.