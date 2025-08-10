Gündem

Göç İdaresi'nden 5 Yıllık Planı Açıklandı

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla 5 yıllık yeni bir eylem planı hazırlıyor. Bu planda, kaçak göçmenlerle karşılaşma ihtimali yüksek meslek gruplarının ihbar mekanizmasına dahil edilmesi öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, plan üç aşamalı olarak tasarlanıyor. İlk aşamada, suçla mücadelede önleme faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve kamuoyunun, ilgili kurumların farkındalık seviyesinin artırılması hedefleniyor. İkinci aşamada, insan ticareti mağdurlarının korunması için etkin koruma mekanizmalarının oluşturulması ve mağdurların ihlal edilen hak ve özgürlüklerine hızlıca kavuşmaları amaçlanıyor. Üçüncü aşamada ise etkin yargılama süreçlerinin işletilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve insan ticareti faillerinin cezasız kalmaması planlanıyor.

Planda, kuaför, berber, gelinlik ve abiye diken terziler, otel çalışanları, taksi ve otobüs şoförleri, eğlence ve turizm sektörü çalışanları ile emlak aracılarının bilgilendirilerek ihbar ağının güçlendirilmesi ve bu alanlarda yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanıyor.

