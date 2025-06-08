Gündem

Gökçeada Açıklarında 5,2 Büyüklüğünde Deprem

gokceada-aciklarinda-5-2-buyuklugunde-deprem

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ SAAT VE YER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.46’da Çanakkale Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Ayrıca, depremin merkez üssünün Gökçeada’ya uzaklığının 130,85 kilometre olduğu ifade edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Yunanistan olarak belirtirken, büyüklüğünü 5,4 olarak duyuruyor. Bu farklılık, çeşitli deprem izleme kuruluşlarının verdikleri verilerdeki farklılıkları gösteriyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Kirazpınar’daki Tesis Yangınla Karşılaştı

Gebze'deki belediye çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çabası sonucu söndürüldü.
Flaş

Yunus Polisleri Baskın Düzenledi

Sarıyer'de yunus polisleri, uyuşturucu madde üretilen eve baskın düzenleyerek 19 kök Hint keneviri ve çeşitli narkotik maddeler ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.