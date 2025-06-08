Gökçeada Açıklarında 5,2 Büyüklüğünde Deprem

DEPREMİN MEYDANA GELDİĞİ SAAT VE YER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.46’da Çanakkale Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Ayrıca, depremin merkez üssünün Gökçeada’ya uzaklığının 130,85 kilometre olduğu ifade edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ’NDEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Yunanistan olarak belirtirken, büyüklüğünü 5,4 olarak duyuruyor. Bu farklılık, çeşitli deprem izleme kuruluşlarının verdikleri verilerdeki farklılıkları gösteriyor.