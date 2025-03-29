Gökdelenler Yıkıldı, Kabus Gibi Anlar Yaşandı

DEPREMİN ŞİDDETİ VE ETKİLERİ

Myanmar, Sagaing yakınlarında meydana gelen 7,7 ve hemen ardından gelen 6,4 büyüklüğündeki iki depremle büyük bir yıkımla sarsıldı. Bu felaket, sadece Myanmar ile sınırlı kalmayıp, Çin ve Tayland gibi ülkelerde de hissedildi. Yaşanan bu olay sonucunda binden fazla insan yaşamını yitirdi ve pek çok gökdelen inşaatı yerle bir oldu. Ayrıca köprüler ve evler büyük zarar gördü. Ülke, adeta bir kabus ortamında uyanırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler, depremin gücünü açıkça gözler önüne serdi.

HAVUZLARDAN TAŞAN SULAR

Depremin etkisi, yüksek binaların sağa sola sallanmasıyla kendini hissettirdi. Özellikle Bangkok’ta, sarsıntı yüzlerce kilometre uzakta bile hissedildi. Bu durum, yüksek binaların çatı havuzlarından suların taşmasına neden oldu. Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntüler, havuzlardaki suların şelale gibi metrelerce yükseklikten aşağı aktığını gösterdi. Gökdelenlerin ardı ardına yıkılması ise depremin dehşet verici ve unutulmaz anlarından biriydi.

PANİK ANLARI VE TEHLİKELİ DURUMLAR

Felaketin en dikkat çeken anlarından biri, bir gökdelenin çatı havuzunda depreme yakalanan bir çifte ait. Videoda, huzurlu bir gün geçiren çift aniden başlayan sarsıntının etkisiyle panik yapıyor. Suların dalgalanarak taşmasıyla hızla havuzdan çıkmaya çalışıyorlar. Bu görüntüler, depremin yarattığı korku ve çaresizliği net bir şekilde yansıtıyor. Bangkok’ta, cam silerken deprem anında yüksekte asılı kalan bir işçi ise başka bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Yüksek binalardaki sarsıntının etkisiyle havuz sularının binaya akması, işçinin tehlikeli anlarını kaydeden kameraya yansıdı. Dışarıdan izleyenler için bir görüntü kaynağı olan bu sahne, işçinin yaşadığı korku dolu bekleyişin bir örneğini sundu.

ULUSLARARASI YARDIM GİRİŞİMLERİ

Myanmar’ın askeri yönetimi, bu iletişim ve ulaşımın zor olduğu kriz ortamında uluslararası yardım talebinde bulunarak nadir bir adım attı. Çeşitli ülkelerden gelen yardım ekipleri, bölgeye ulaşmaya çalışırken Birleşmiş Milletler, 5 milyon dolarlık acil yardım fonu ayırdı. Ancak, yıkılan köprüler, çatlayan yollar ve devam eden iç savaş, kurtarma çalışmalarını zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. F5Haber olarak, Myanmar halkına sabır ve dayanma gücü diliyoruz.