Gökhan Böcek, Havalimanında Gözaltına Alındı

YENİ GELİŞME: GÖKHAN BÖCEK GÖZALTINA ALINDI

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu ve hakkında gözaltı kararı bulunan Gökhan Böcek ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışında bulunan Gökhan Böcek, Antalya’ya döndü ve havalimanında gözaltına alındı.

GÖZALTININ NEDENİ: RÜŞVET SORUŞTURMASI

5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı çıkmıştı. Yurt dışında bulunan Gökhan Böcek, bu nedenle gözaltına alınamamıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen “rüşvet” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, Viyana’dan bindiği uçak ile Antalya’ya döndükten sonra havalimanında gözaltına alındı.

ÖNCEKİ OLAYLAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “rüşvet” soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da tutuklanmıştı. Eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise 27 Temmuz’da yurt dışından dönerken gözaltına alındı. Kerimoğlu, 31 Temmuz’da aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

