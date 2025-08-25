Gündem

Gökhan Budak, CHP’den istifa etti

gokhan-budak-chp-den-istifa-etti

CHP’LI BELEDİYELERDE İSTİFALAR devam ediyor

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Bu istifa, kamuoyunda ve yerel siyasette büyük yankı uyandırdı. Başkan Budak, resmi bir açıklama yapmadığı için istifa nedenine dair kamuoyuna henüz detaylı bilgi vermedi.

BELEDİYELERİ PARTİYE KAZANDIRAN İSİM

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de yaklaşık 20 yıl aradan sonra belediyeyi CHP’ye kazandırmış bir isimdi. Bu durum, istifasının ardındaki gerekçelerin daha fazla merak edilmesine yol açıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Otomotiv alanında işbirliği gelişiyor

Volkswagen, Xpeng ile işbirliğini genişleterek otomotiv sektöründeki etkisini artıracak bir adım attı. Bu hamle, pazar dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir.
Gündem

Halit Yukay’ın naaşı Asansör Sistemi ile alınacak

Balıkesir açıklarında 68 metrede bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cesedi, vücut bütünlüğünün sağlanması amacıyla Deniz Kuvvetleri'nin özel ekipmanıyla alınacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.