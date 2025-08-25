Gökhan Budak, CHP’den istifa etti

CHP’LI BELEDİYELERDE İSTİFALAR devam ediyor

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Bu istifa, kamuoyunda ve yerel siyasette büyük yankı uyandırdı. Başkan Budak, resmi bir açıklama yapmadığı için istifa nedenine dair kamuoyuna henüz detaylı bilgi vermedi.

BELEDİYELERİ PARTİYE KAZANDIRAN İSİM

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de yaklaşık 20 yıl aradan sonra belediyeyi CHP’ye kazandırmış bir isimdi. Bu durum, istifasının ardındaki gerekçelerin daha fazla merak edilmesine yol açıyor.