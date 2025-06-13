Gökhan Günaydın: Zeyrek İçin Soruşturma Hazırlığı Vardı

FERDİ ZEYREK’İN VEFATI VE SORUŞTURMA İDDİALARI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatından önce hakkında soruşturma başlatılacağına yönelik iddialar, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından gündeme getirildi. TELE1 kanalında katıldığı programda Günaydın, “İlk kez açıklıyorum” diyerek dikkat çekici ifadelerde bulundu.

ZEYREK’İN TRAJİK VEFATI VE CENAZE TÖRENİ

Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve hastanede üç günün ardından hayatını kaybetti. Zeyrek’in cenazesi, Manisa’da binlerce kişinin katıldığı duygusal bir törenle toprağa verildi. Kalabalık katılım, Zeyrek’in halk nezdindeki yerini bir kez daha ortaya koydu.

SORUŞTURMA TASLAKLARI VE BASKI DUYUMLARI

Gökhan Günaydın, TELE1’de yaptığı açıklamada, Zeyrek’in vefatından önce hakkında soruşturma yapılacağına dair duyumlar aldığını aktardı. Günaydın, “Ferdi Başkan’a bile bir soruşturma kovuşturma sürecinin başlayabileceğini hissediyordum. Buna ilişkin duyumlar geliyordu, raporlar dolanıyordu ortalıkta” dedi. Bu ifadeleriyle, CHP’li belediyelere yönelik mevcut baskı ifadelerine dikkat çekti. Zeyrek’in de bu sürece dâhil olabileceği düşüncesini ekledi.

HALKIN YÜCELTTİĞİ ZEYREK

Günaydın, Zeyrek’in halk arasındaki sevgisine de vurgu yaparak, “Vatandaş, ‘Ben bu başkanın arkasındayım’ dedi. Sağcısı solcusu, kadını erkeği, evladının arkasından ağladı” sözlerini dile getirdi. Zeyrek’in haysiyetle anıldığını ifade eden Günaydın, CHP Genel Merkezi’ne Zeyrek’in dev bir posterinin asıldığını ve “Unutmayacağız” yazısıyla anısının yaşatılacağını belirtti.

CHP’DEN ZEYREK’E ANMA VE MİRAS

Günaydın, Zeyrek’in kaybının CHP için büyük bir acı olduğunu fakat onun mirasının mücadele azimlerini artıracağını söyledi. “Yaptığımız her işte onu hatırlayacağız” diyerek, Zeyrek’in anısını yaşatma konusunda kararlılığını dile getirdi.