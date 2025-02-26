Gökhan Özoğuz Şahan Gökbakar Polemiği

DERBİDE GOLSÜZ EŞİTLİK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi, golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından José Mourinho’nun “Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı.” sözleri büyük tartışmalara yol açtı. Galatasaraylı komedyen Şahan Gökbakar ve Fenerbahçeli Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, derbi sonrası sosyal medyada karşılıklı polemik yaşadı.

GÖKBABAR’IN TEPKİSİ

Şahan Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile Mourinho’ya tepki gösterdi. Gökbakar, “Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu” diyen Mourinho’ya ceza vermeyi düşünür müsünüz?” diyerek Türkiye Futbol Federasyonu’na seslendi. Gökbakar’ın bu paylaşımına, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da yanıt verdi. Özoğuz, “Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? ‘Maymun gibi zıplama’ söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana-avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz.” dedi.

GALATASARAY’DAN HUKUKİ ADIM

Galatasaray Kulübü, Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve UEFA ile FIFA nezdinde de şikayetçi olacağını açıklamıştı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise, “Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da ‘Maymun gibi zıplıyor’ diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?” sözleriyle durumu değerlendirerek Mourinho’nun ifadesinin ırkçılıkla ilgisi olmadığını savundu.