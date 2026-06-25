Gökhan Türkmen Savcılığa Suç Duyurusunda Bulundu

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Gökhan Türkmen sahnede performans sergiliyor
Gökhan Türkmen, eski çalışanı tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını savcılığa bildirdi.
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Şarkıcı Gökhan Türkmen, eski çalışanı Muhammet Fatih T. tarafından ölümle tehdit edildiğini ve ağır hakaretlere uğradığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ünlü şarkıcı, aynı kişi tarafından ısrarlı takibe maruz kaldı. Dilekçede yaşanan olayların tüm detayları anlatıldı.

YETKİ VE GÖREV KÖTÜYE KULLANILDI

Şikayet dilekçesinde, Türkmen’e ait şirkette genel müdür olarak çalışan kişinin yetkisini kötüye kullandığı belirtildi. İş akdi 16 Temmuz 2025’te feshedildi. Ardından sistematik rahatsız etme eylemleri başladı.

SENİNLE ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR UĞRAŞACAĞIM

Türkmen, tehdit mesajlarını dilekçede delil olarak sundu. Mesajlarda “Seninle ömrümün sonuna kadar uğraşmazsam adam değilim” yazıyordu. Ayrıca “Gökhan Türkmen denilen mahluk” ifadesi yer alıyordu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ünlü şarkıcı, ısrarlı takip ve tehditler üzerine harekete geçti. Aldığı mesajların ardından savcılığa gitti. Suç duyurusunda bulundu.

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