Gökova Plajı Halkın Erişimine Kapandı

GÖKOVA’DA YOĞUN TURİST AKINI

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova’nın güzel köşelerinden biri olan Akyaka plajı, hava koşullarının güzel olmasından dolayı hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Muğla’nın yanı sıra Aydın, Denizli ve İzmir’den de günübirlik turlar düzenleniyor. 25 derece hava sıcaklığı ve 19 derece deniz suyu sıcaklığı, ziyaretçilerin gün boyunca deniz keyfi yapmasına ve güneşlenmesine olanak sağlıyor.

İŞGAL ALTINDA OLAN PLAJ ALANLARI

Tur rehberlerinden Aziz Gelmece, “Akyaka plajı ve kumsalı halka açık plajdır, bu yıllardır öyledir; ancak son bir iki yıl içinde restoranlar ve oteller, masa ve sandalyelerini plajın içine kadar yayarak kamuya açık alanı işgal etmeye başladılar. Bodrum’un Kumbahçe, Bitez ve Ortakent sahillerinde de benzer kayıplar yaşandı. Özellikle yabancı konuklarımız, güneşlenirken masa sandalye görmek istemiyor. Bu işgallere son verilerek hoş olmayan görüntüler ortadan kaldırılabilir. Bu cenneti hep birlikte paylaşmalıyız” şeklinde konuştu.