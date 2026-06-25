Göksel: Unutamadığım Aşk Acıları Var

Şarkıcı Göksel, önceki akşam Harbiye’de sahne aldı ve hem sağlık durumu hem de aşk hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren şarkıcı, hasta olduğunu ancak sahneye çıkmanın kendisini iyileştirdiğini söyledi. “Biraz da hastaydım, serum taktılar” ifadelerini kullanan Göksel, performans sırasında enerjisinin yerine geldiğini belirtti.

UNUTAMADIĞI AŞK ACILARI VAR

Günümüz ilişkilerinin zor olduğunu ifade eden Göksel, hâlâ eski usul tanıştığını ve görüştüğünü anlattı. Mesleki olarak da zorlandığını vurgulayan ünlü şarkıcı, aşkı ve işi bir arada yürütmenin kendisine zor geldiğini söyledi. Bu gece “Yalnız Kuş” kostümüyle sahneye çıktığını belirten Göksel, “Beni aşk acısına düşürmeyin” diyerek esprili bir uyarı yaptı. “Unutamadığım birçok aşk acısı var” sözleriyle duygularını ifade eden şarkıcı, hayranlarını duygusal bir geceye davet etti.