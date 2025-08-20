Göksu Çelebi Hayatını Kaybetti

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU KAZASI

İstanbul’da uyuşturucu kullandıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi, yaşamını yitirdi. Olayı takip eden geçen ayda meydana gelen bu durum, toplumsal bir infiale sebep oldu. 27 yaşındaki avukat, uyuşturucu kullanımı sonrasında fenalaşarak acilen hastaneye sevk edilmişti. Hastanede tedavi altına alınan Çelebi, ne yazık ki bugün yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

GÖKALP İÇER TUTUKLANDI

Göksu Çelebi’nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili olarak, kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer gözaltına alındı. İçer’in, avukat Çelebi’ye uyuşturucu sağladığı iddiaları üzerine mahkemeye çıkarılarak olası kasıtla öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde temini suçlamalarıyla tutuklandığı duyuruldu. Bu durum, toplumda uyuşturucu kullanımına yönelik tepkileri yeniden alevlendirdi.