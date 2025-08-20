Gündem

Göksu Çelebi’nin Ölümü Üzerine Tutuklama

İSTANBUL’DA BİR AVUKATIN UYUŞTURUCU SORUNU

İstanbul’da uyuşturucu kullanmasının ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi, maalesef bugün yaşamını yitirdi. Olay geçtiğimiz ay gerçekleşti. 27 yaşındaki avukat, uyuşturucu kullandıktan sonra acil durumda hastaneye götürülmüştü. Hastanede tedavi altına alınan Çelebi’nin ölüm haberinin alınması, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

TUTUKLAMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Göksu Çelebi’nin ölümüne sebep olan olayla ilgili olarak kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Gökalp İçer, gözaltına alındı. İçer’in, Çelebi’ye uyuşturucu sağladığına dair iddialar gündeme geldi. Mahkeme önüne çıkarılan İçer, olası kasıtla öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu temini suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detayları ve tarafların ifadeleri, konunun araştırılması açısından büyük önem taşıyor.

