Gölbaşı’nda İstinat Duvarı Çökmesi: 81 Kişi Tahliye Edildi

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Şafak Mahallesi’nde gece saatlerinde bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Mühendisler Odası’nın ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çöken duvarın olduğu bina ve çevresindeki dört apartman, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgeye polis, sağlık ve sosyal hizmet ekipleri sevk edildi, bina girişleri şeritlerle kapatıldı.

81 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye edilen apartmanlarda yaşayan 29 haneden toplamda 81 kişinin taşındığı, bu ailelerden birinin Ulus’ta bulunan Büyükşehir Belediyesine bağlı Şefkatevi’ne yerleştirildiği, diğerlerinin ise akrabalarının yanına gittikleri belirtildi. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, olay yerine gelerek durumu denetledi. Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şafak Mahallesi 886. Sokak’ta yaşanan istinat duvarı çökmesi sonrası Kaymakamımız Erol Rüstemoğlu, Başkanımız Yakup Odabaşı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile belediye ekiplerimiz sahada incelemelerini sürdürüyor.” denildi.

VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNEBİLİR

Şafak Mahallesi Muhtarı Bayram Özkan, olaydan haberdar olması üzerine bölgeye geldiğini dile getirdi. Olay sırasında Kaymakam, emniyet müdürleri, zabıta, ambulans ve itfaiye ekiplerinin bulunduğunu ifade eden Özkan, “Mevcut 5 binayı boşalttık. Büyükşehir’den de yetkililer geldi. 81 kişi tahliye edildi. Can kaybı yok.” dedi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, muhtar Özkan, “Çevre Bakanlığından mühendisler geldi. Kaymakamımız buradaydı. Belediye Fen İşleri Müdürü de çalışmalara katıldı. Ölçümcüler gelecek. Vatandaşlarımız inşallah evlerine dönebilirler. Binalarda pek bir hasar yok.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ZEMİN ETÜDÜ YAPILMALI

Mağdur yakınlarından Ferit Özdemir, kardeşinin boşaltılan binada yaşadığını belirtti. Kardeşinin, duvarın çöktüğünü ve kendilerinin iyi olduklarını bildirdiğini aktaran Özdemir, “Bu binayla birlikte 5 binayı tahliye ettiler.” ifadesinde bulundu. Özdemir, çalışmaların detaylı bir şekilde yapılmasını talep ederek, binaların sağlamlığının henüz bilinemediğine dikkat çekti. Tedirgin olduklarını ileten Özdemir, istinat duvarı dışında binaların zemin etüdünün de yapılması gerektiğini vurguladı.