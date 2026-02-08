Keçiören Belediye Başkanı Özarslan CHP’den Ayrıldı

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Özarslan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Her şeye rağmen birlikte yol yürüdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere, Ankaralı diğer belediye başkanı arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Hizmet odaklı siyasetin parti içi gerilimlere ve kırıcı üsluba kurban edilmemesi gerektiğine inanıyor; bu üsluba sahip bir yönetimin olduğu yerde siyaset yapma zemininin herkes tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorum.” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR VE HELALLİK BİLDİRDİ

Özarslan, “Ayrıca belirtmek isterim ki; beraber yol yürüdüğüm başta Sayın Mansur Yavaş olmak üzere Ankaralı diğer Belediye Başkanlarına teşekkür etmem sebebi ile CHP içerisinde yer alan ve bu sürecin buraya gelmesine sebep olan kliklerin ‘teşekkür’ etmemi de başka yerlere çekeceğini de düşünerek belediye başkanı arkadaşlarımdan helallik istiyorum.” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEĞİM

“Keçiörenli hemşerilerimin emanetini layıkıyla taşımaya ve parti ayrımı gözetmeksizin ilçemiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim.” diye ekleyen Özarslan, ilçesi için özveriyle çalışmalarına sürdüreceğinin altını çizdi.