ABD Ve Rusya Nükleer Anlaşmada Yeni Gelişmeler Var

ABD VE RUSYA ARASINDA NÜKLEER ANLAŞMA SÜRECİ

ABD ile Rusya arasındaki son nükleer silah anlaşması olan New START’ın süresi sona erdi. ABD Başkanı, anlaşmanın yenilenmeyeceğine dair sinyaller veriyor. Ancak, iki ülke gayriresmi de olsa yeni bir mutabakata vardı. Rusya’nın açıklamasını Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptı. Peskov, Washington ve Moskova’nın yeni bir anlaşma üzerinde müzakerelere gireceğini doğruladı. Ayrıca, Kremlin Sözcüsü, mevcut anlaşmanın şartlarına, yeni düzenleme yapılana dek uymak konusunda anlaştıklarını belirtti. İki tarafın, konuyu Abu Dabi’deki görüşmelerde ele aldığını ifade etti.

KONUYA İLİŞKİN BEYANLAR

Beyaz Saray’dan bir yetkili, ABD ve Rusya’nın mevcut anlaşma koşullarını koruyacakları konusunda anlaştıklarını bildirdi. Yetkili, “Daha fazla nükleer silah üretmeye ve yeniden silahlanmaya başlama planı yok, yani statükonun devam ettiğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu. Bu, tarafların nükleer silahların azaltılması hedefinde birlikte hareket etme isteğini ortaya koyuyor.

NEW START ANTLAŞMASI HAKKINDA

New START Antlaşması, ABD’nin Sovyetler Birliği ile 1991’de ve Rusya Federasyonu ile 1993’te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmaları’nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindedir. Bu antlaşma, 2010 yılında imzalanmıştır. Washington ile Moskova arasında yürürlükte kalan son nükleer anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıkları ve füzelerin sayısını sınırlandırmaktadır. Rusya, geç geçen yıl sona eren anlaşmanın yükümlülüklerine bir yıl daha uyacağını belirtmiştir. Ek süre ise 5 Şubat itibarıyla sona ermiştir.

NÜKLEER SİLAH SAHİPLERİ

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre, 2025 itibarıyla Rusya’nın yaklaşık 5 bin 459, ABD’nin ise 5 bin 177 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Bu durum, bu iki ülkeyi en fazla nükleer silaha sahip ülkeler olarak ön plana çıkarıyor. Çin’in savaş başlığı sayısının ise 600’ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.