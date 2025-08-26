Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti

ISTİFA AÇIKLAMASI VE YOLUNU BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM ETTİĞİ

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Göle Belediye Başkanı olan Gökhan Budak, sosyal medya hesabı aracılığıyla istifasını duyurdu ve bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti. Budak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bugün sizlerle önemli bir kararı paylaşmak üzere buradayım. Öncelikle, bana güvenerek oylarını emanet eden başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve tüm Göle halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güven, benim için sadece bir sorumluluk değil; aynı zamanda halkıma duyduğum sevdanın en somut göstergesidir. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir.”

HİZMET ANLAYIŞI VE PARTİ AYRIMI

Budak, açıklamalarında, “Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir. Göle halkının menfaatini her türlü siyasi hesaplaşmanın üstünde tutmak, benim en temel ilkem olmuştur. Bu yüzden diyorum ki: Benim partim Göle’dir. Hiçbir siyasi irade, Göle halkının iradesinden üstün değildir. Bu topraklara hizmet etmek için geldim, koltuk sevdası için değil. Hizmetsiz bir Göle’yi ardımda bırakmak, vicdanıma sığmazdı. Bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yol, yine halkımla birlikte, yine Göle için olacak. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü Göle, sadece bir ilçe değil; bir duruştur, bir ruhtur, bir sevdadır. Yolumuza bağımsız olarak devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

PARTİ GEÇİŞİ HAKKINDA SÖYLENTİLER

İstifanın ardından Budak’ın AK Parti’ye geçeceği söylemleri gündeme geldi. TV100’e konuşan Budak, mevcut durumda bağımsız olduğunu ve bir süre daha bu statüde kalmayı düşündüğünü söyledi. Gökhan Budak, şu ifadeleri paylaştı: “Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim. Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan ‘Ben AK Parti’ye geçiyorum’ diye bir cümle çıkmadı. Ben bir süre bağımsız kalacağım dedim. Ama bağımsız kaldığım sürede Göle halkımız ile görüşeceğim bana ne emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım.”

Budak, ayrıca, sözlü ve yazılı olarak yapılan yatırım isteklerine yanıt verilmediğini savunarak, “Türkiye Belediyeler Birliği ve her gittiğim belediyeden eli boş döndüm” şeklinde konuştu.