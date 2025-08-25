Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak İstifa Etti

CHP’LI BELEDİYELERDE İSTİFALAR SÜRÜYOR

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etti. Bu durum, kamuoyunda ve yerel siyasette geniş yankı buldu.

İSTİFA GEREKÇESİ KAYIP

Gökhan Budak, istifa nedeni hakkında herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Başkan Budak’ın istifasıyla ilgili olarak kamuoyuna henüz detaylı bilgi verilmedi.

HISTORİK BAŞARI

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Göle’de yaklaşık 20 yıl aradan sonra belediyeyi CHP’ye kazandırma başarısını göstermişti.