Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak İstifa Etti

31 MART 2024 MAHALLE İDARELER SEÇİMİ’NDE CHP’DEN GÖLE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLEN GÖKHAN BUDAK’IN İSTİFASI

Gökhan Budak, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan mahalli idareler seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Göle Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından sosyal medya üzerinden istifasını duyurdu. Artık yoluna bağımsız olarak devam edeceğini belirten Budak, “Bugün sizlerle önemli bir kararı paylaşmak üzere buradayım. Öncelikle, bana güvenerek oylarını emanet eden başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve tüm Göle halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Budak, mevcut durumunu net bir dille ifade ederek şu sözleri söyledi: “Bu güven, benim için sadece bir sorumluluk değil; aynı zamanda halkıma duyduğum sevdanın en somut göstergesidir. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum.”

Gökhan Budak, istifasında bu kararın nedenini de açıkladı. “Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur” diyen Budak, Göle’nin siyasetin üstünde olduğunu ve kendisini bu makamı veren halkın iradesiyle değerlendirdiğini dile getirdi. Budak, “Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir” şeklinde bir açıklama yaptı.

GÖLE’YE HİZMET YOLCULUĞU

Gökhan Budak, Göle halkının menfaatini siyasi hesapların üzerinde tuttuğunu vurguladı. “Benim partim Göle’dir. Hiçbir siyasi irade, Göle halkının iradesinden üstün değildir” diyen Budak, “Bu topraklara hizmet etmek için geldim, koltuk sevdası için değil. Hizmetsiz bir Göle’yi ardımda bırakmak, vicdanıma sığmazdı” ifadelerini kullandı. “Bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yol, yine halkımla birlikte, yine Göle için olacak. Çünkü biz birlikte güçlüyüz” diye ekledi.

AK PARTİ’YE GEÇİŞİ HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER

Budak’ın istifasından sonra AK Parti’ye geçeceği yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı. TV100’e konuşan Budak, şu anda bağımsız olduğunu ve bir süre daha bağımsız kalacağını ifade etti. “Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum” dedi. Budak, “Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim. Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan ‘Ben AK Parti’ye geçiyorum’ diye bir cümle çıkmadı” diyerek durumu netleştirdi.

Gökhan Budak, ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği ve ilişkili belediyelerden yatırım taleplerine yanıt verilmediğini belirtti. “Her gittiğim belediyeden eli boş döndüm” diyerek konunun önemini vurguladı.