Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, İstifa Etti

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Göle Belediye Başkanı olarak seçilen Gökhan Budak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda istifasını açıkladı ve bağımsız olarak yola devam edeceğini bildirdi. Budak, yaptığı açıklamada “Öncelikle, bana güvenerek oylarını emanet eden başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve tüm Göle halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. Bu güvenin, sorumluluğun yanı sıra halkına duyduğu sevdanın en somut göstergesi olduğunu belirtti. Budak, “Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum” dedi.

SİYASİ HESAPLAŞMALARIN ÜSTÜNDE BİR ANLAYIŞ

Budak, kararının arkasında yatan nedenin Göle’ye olan bağlılığı ve halkına daha serbest, daha etkili hizmet verme arzusu olduğuna vurgu yaptı. “Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir” şeklinde görüşlerini açıkladı. Göle halkının menfaatini, siyasi çekişmelerin üstünde tutmanın kendisi için temel bir ilke olduğuna değinerek, “Benim partim Göle’dir” dedi. Budak, “Hizmetsiz bir Göle’yi ardımda bırakmak, vicdanıma sığmazdı. Bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yol, yine halkımla birlikte, yine Göle için olacak” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ’YE GEÇİŞ SÖYLENTİLERİ

İstifasından sonra Gökhan Budak’ın AK Parti’ye geçeceği yönünde dedikodular ortaya çıktı. TV100’e verdiği demeçte, şu an bağımsız olduğunu ve bir süre daha bağımsız kalacağını belirtti. Budak, “Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum” diye konuştu. Ayrıca, “Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan ‘Ben AK Parti’ye geçiyorum’ diye bir cümle çıkmadı” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bağımsız kaldığı süre boyunca Göle halkı ile görüşeceğini ve onların taleplerine uygun hareket edeceğini belirtti.

Budak, ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği ve diğer belediyelerden eli boş döndüğünü savunarak, sözlü ve yazılı ‘yatırım’ isteklerine yanıt verilmediğini ifade etti.