Göle’nin Bağımsız Başkanı Gökhan Budak İstifa Etti

GÖKHAN BUDAK’TAN İSTİFA AÇIKLAMASI

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Göle Belediye Başkanı olarak seçilen Gökhan Budak, sosyal medya hesabından istifasını açıkladı ve bundan sonra bağımsız bir şekilde devam edeceğini duyurdu. Budak, gerçekleştirdiği açıklamada şu şekilde ifade etti: “Bugün sizlerle önemli bir kararı paylaşmak üzere buradayım. Öncelikle, bana güvenerek oylarını emanet eden başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve tüm Göle halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güven, benim için sadece bir sorumluluk değil; aynı zamanda halkıma duyduğum sevdanın en somut göstergesidir. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir.”

BAĞIMSIZLIK VURGUSU VE GÖLE’YE BAĞLILIK

Budak, sözlerine devam ederek, “Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir. Göle halkının menfaatini her türlü siyasi hesaplaşmanın üstünde tutmak, benim en temel ilkem olmuştur. Bu yüzden diyorum ki: Benim partim Göle’dir. Hiçbir siyasi irade, Göle halkının iradesinden üstün değildir. Bu topraklara hizmet etmek için geldim, koltuk sevdası için değil. Hizmetsiz bir Göle’yi ardımda bırakmak, vicdanıma sığmazdı. Bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yol, yine halkımla birlikte, yine Göle için olacak. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü Göle, sadece bir ilçe değil; bir duruştur, bir ruhtur, bir sevdadır. Yolumuza bağımsız olarak devam edeceğim” dedi.

AK PARTİ SÖYLENTİLERİ VE BAĞIMSIZLIĞIN DEVAMI

İstifanın ardından Gökhan Budak’ın AK Parti’ye geçeceği yönünde spekülasyonlar gündeme geldi. TV100’e açıklama yapan Budak, şu anda bağımsız olduğunu ve bir süre daha bağımsız kalacağını belirtti. Gökhan Budak, bu konuda “Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim. Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan ‘Ben AK Parti’ye geçiyorum’ diye bir cümle çıkmadı. Ben bir süre bağımsız kalacağım dedim. Ama bağımsız kaldığım sürede Göle halkımız ile görüşeceğim, bana ne emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım” ifadelerini kullandı. Ayrıca Budak, yazılı ve sözlü ‘yatırım’ isteklerine yanıt verilmediğini belirterek, “Türkiye Belediyeler Birliği ve her gittiğim belediyeden eli boş döndüm” şeklinde ekledi.