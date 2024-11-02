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Gonca Cilasun: Anadolu Kadını Güçlüdür

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ANADOLU KADINININ GÜCÜ

Cihan Albora karakterine hayat veren Ozan Akbaba’nın annesi Sadakat Albora’yı canlandıran Gonca Cilasun, oynadığı karakterin güçlü ve otoriter bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekiyor. Oyuncu, “Anadolu topraklarının kadını yüzlerce yıldır çok güçlü. Anadolu’da aile birliğini sağlamak ve korumak, özellikle de evlat yetiştirmek kadının daimi görevidir. Zaman zaman gücü azaltılmaya çalışılsa da kadın toplumun direğidir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TOPLUMUN TEMELİ: KADIN

Cilasun, Anadolu kadınlarının toplumsal yaşamda önemli bir rol oynadığına ve tarih boyunca bu güçten hiç vazgeçilmediğine vurgu yapıyor. Aile değerlerini koruma ve evlat yetiştirme konusundaki sorumlulukları, onların toplumdaki kalıcı etkisini pekiştiriyor.

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