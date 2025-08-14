Gündem

Göncek Köyü’nde Orman Yangını Oldu

ORMAN YANGINI ÇIKTI

11 Ağustos Pazartesi günü saat 12.30 civarında, Göncek köyü Camiyanı Mahallesi çevresinde bir orman yangını başladı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz gönderildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken, çevre halkı da söndürme çalışmalarında aktif rol aldı. Yoğun uğraşların ardından alevler kontrol altına alındı.

KIVILCIMLAR YANGINA NEDEN OLDU

Yapılan araştırmalarda yangının, tarlada biçerdöverle çalışırken çıkan kıvılcımlar nedeniyle başladığı belirlendi. Olayla ilgili olarak biçerdöver sahibi A.Ç. gözaltına alındı ve tutuklandı. Tarla sahibi S.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

