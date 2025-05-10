Gönül Dağı Final Yapıyor, Moraller Bozuldu

DİZİ HENÜZ YAYINDAYKEN MORALLER BOZULUYOR

Gönül Dağı dizisi yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında milyonları kendine çekmeye devam ediyor. Fakat, gelen son haberler izleyicilerin moralini bozuyor. Her bölümde yaşanan heyecan ve duygusal anların yanı sıra dizinin son durumu herkesin merak konusu olmuş durumda.

USTA İSİMLERİN BİR ARADA OLDUĞU PROJE

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi usta isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, yakında ekranlara veda ediyor. Özellikle başrol oyuncusu Berk Atan’ın geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçirmesi büyük bir korkuya neden oldu.