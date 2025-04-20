Gönül Dağı Hayranları Karara Şaşırdı

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE 23 NİSAN COŞKUSU

Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarında yayınlandığı her hafta milyonları ekran başına çekiyor. Uzun zamandır merak edilen sorularda yanıtını buldu. Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünde 23 Nisan coşkusu yaşandı.

MECLİS ZİYARETİ VE GURUR VERİCİ GÖRÜNTÜLER

Amcaoğulları ve aileleri, TBMM’yi ziyaret ederken Taner’in oğlu ile Gedelli Kasabası’ndaki çocuklar, Meclis’i coşkuyla şenlendirdi. Bu anlar izleyicilere gurur veren görüntüler sundu. Gönül Dağı dizisinde 23 Nisan coşkusu yaşanırken yeni sezon detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.