Google Alan Adını Değiştiriyor: Elveda google.com.tr

ABD MERKEZLİ TEKNOLOJİ DEVİ GOOGLE’DAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Google, arama motoru hizmetinde dikkat çeken bir değişiklik yapıyor. Şirket, bugün Türkiye’de “google.com.tr” olarak bilinen alan adının değişeceğini resmen duyuruyor.

TÜM ÜLKELERDE “WWW.GOOGLE.COM” OLACAK

Yapılan açıklamaya göre, Google, bundan sonra tüm ülkelerde “www.google.com” alan adıyla hizmet verecek. Bu karar, kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla alınıyor.

DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Söz konusu değişikliğin uygulanması aylar alacak. Bu süreçte kullanıcılar, hem “google.com.tr” hem de “google.com” adreslerini kullanmaya devam edebiliyor. Google’ın bu adımı, şirketin global stratejisinin bir parçası olarak nitelendiriliyor. Tek bir alan adı üzerinden hizmet vermek, Google’ın marka kimliğini güçlendiriyor ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştiriyor.