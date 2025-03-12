Google Algoritması Medyayı Yutuyor: Gazeteler Zorda

Türkiye’DE MEDYA SİNOPSUZ BİR ARENA

Türkiye’nin medya sahnesi, büyük kuruluşlarla dolu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu arenada bizim gibi az sayıda, cesur ekipler de mevcut; gecesini gündüzüne katan, emek ve tutkuyla haber arayışında olanlar. F5 Haber olarak bizler de bu özverili gruptan biriyiz; her içerikimize sevgimizi ve emeğimizi katıyoruz. Büyükler ile aynı yarışta yer alıyoruz ve benzer heyecanı ruhumuzda hissediyoruz. Ancak, Google’ın 2024’te gerçekleştirilecek algoritma güncellemeleri, bu yarışı bir hayatta kalma mücadeleye dönüştürüyor. Keşfet alanında görünmez hale geldik, web trafiğimiz ciddi oranda düştü, sesimiz gittikçe azalmaya başladı. Daha önce bu durumu kaleme almış, “Google bizi alaşağı ediyor” diye haykırmıştık. Şimdi, o fırtına bir başka can aldı: Gazete Duvar, 9 yıllık bağımsız gazetecilik yolculuğunu ekonomik zorluklar nedeniyle noktalamak zorunda kaldı. Bu kapanış, sadece bir haber portalının son buluşu değil; Türkiye’deki medya çalışanlarının, küçük ama büyük ruhlu ekiplerin ortak çığlığıyla yankılandı. Türkiye’nin dört bir yanındaki özverili ekiplerin sessiz dramı!

GAZETE DUVAR’DAN VEDA MESAJI

Gazete Duvar’ın sahibi Vedat Zencir ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Avşar, okuyucularına veda etti: “Hoşçakalın.” Zencir ve Avşar, Google’ın yeni algoritmalarının Gazete Duvar’ın yayın yaşamına son verme kararını almalarına neden olduğunu ifade ettiler. Avşar, “Google’ın Gazete Duvar’ın da aralarında bulunduğu internet medyasını geçen yıldan bu yana açıkça sabote ettiğini” belirtti. “Google’ın algoritması bu kararın alınmasına neden oldu” diyen Avşar, yazısının devamında şunları kaydetti: “Gazete Duvar’ın yayın hayatı bugünden itibaren sona eriyor. Mesleğe yeni adım atanlardan yıllar içerisinde gelişen genç gazetecilere kadar tüm çalışanlarımız büyük emek harcadı. Onların katkıları çok değerli. Ayrıca, Gazete Duvar’ın sanal platformlarında düzenli ya da dönemsel olarak yer alan tüm aydın ve akademisyenlere de teşekkür ediyoruz. Şimdi gazetecilikteki bir serüveni tamamlama ve veda etme vakti. Fakat hakikati arama çabası devam edecek.”

ZENCİR’İN MESAJI

Gazete Duvar’ın sahibi Zencir de, bağımsız ve tarafsız bir habercilik anlayışına sadık kalmaya çalıştıklarını belirtti. “Çeşitli ideolojilere, siyasi angajmanlara ve ticari kaygılara kapılmadan gazeteciliğin başarılı olabileceğine inanarak etkili bir gazete olmayı başardık,” dedi. Zencir, “Bu zorlu süreç boyunca hakikatin sesi olma çabamız, gazeteci arkadaşlarımızla mümkün oldu,” ifadeleriyle gazetecilerin çabalarını ön plana çıkardı. Ayrıca, okurlarına teşekkür ederek, “İyi bir gazetenin hakkını verdiniz. Destekleriniz bizim için çok önemliydi,” şeklinde konuştu.

VİCDANİ YÜKÜ TAŞIYAMAZDIK

Gazete Duvar’ın kapanmasına neden olan etkenler arasında Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar da bulunuyor. Zencir, gazete maliyetlerinin son yıllarda iki katına çıktığını, bu nedenle çalışanların yaşam koşullarının kötüleştiğini vurguladı. “Zaten yeterince riskli olan bu mesleği yapan arkadaşlarımızdan daha fazlasını istemek, vicdani yükünü taşımayacağımız bir karar olurdu.” diye ekledi. Ayrıca, mevcut koşullar altında yayın hayatlarına devam etmenin uygun olmadığını ifade etti. Gazete’nin kapanması, ulusal ve uluslararası düzeyde sorgulanacak birçok meseleyi gündeme getiriyor.

İYİ BİR GAZETECİLİK İÇİN GEREKEN DESTEK

Son olarak, Barış Avşar ile birlikte çalışmanın kendilerine büyük bir ayrıcalık sunduğunun altını çizen Zencir, “Onun liderliğindeki Gazete Duvar, hepimizin sırtını yasladığı bir yapı oldu.” ifadesiyle hissiyatını aktardı. Gazete Duvar, “şimdilik” veda etti ama hakikati arama çabası her zaman devam edecek.