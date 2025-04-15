Google Play, TROY kartları kabul ediyor

TROY, yurt içindeki tüm ödeme noktalarında hem temaslı hem de temassız olarak kullanılabiliyor ve dijital ödemelerde de aktif bir tercih oluşturuyor. Bunun yanı sıra, TROY’un uluslararası kullanım alanı da genişliyor. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamaya göre, TROY kartlar artık Google Play üzerinde de bir ödeme yöntemi olarak kullanılabiliyor. Açıklamada, bu entegrasyon ile kullanıcıların TROY kartlarını Google Play hesaplarına ekleyip müzik, kitap, sağlık ve eğlence gibi dijital içeriklere yönelik ödemelerini güvenli bir şekilde yapabilecekleri belirtildi.

ÖDEME YOLU

TROY kart kullanıcıları, Google Play’de ödeme yapabilmek için Android cihazlarındaki Play Store uygulamasını açarak almak istedikleri içeriği seçmeleri ve ardından TROY kart bilgilerini girerek ödeme yöntemini kaydetmeleri yeterli olacak. Ayrıca, “play.google.com” adresinden “Ödemeler ve Abonelikler” bölümüne girerek “Ödeme Yöntemi Ekle” sekmesi üzerinden de TROY kart bilgilerini sisteme tanımlayabilecekleri ifade edildi.

BKM GENEL MÜDÜRÜ’NÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, Google ile gerçekleştirilen entegrasyonun önemine dikkat çekti. Deniz, “Bu iş birliği, TROY’un dijital ödeme sistemleri dünyasında daha geniş bir yer edinmesini sağlayacak. TROY’un hem ulusal hem de küresel düzeyde büyümesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde ifade etti. Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ödeme Ortaklıkları Başkanı Kevin McDaid ise açıklamasında, “İş birliğimiz sayesinde Google Play’de artık TROY kartları kullanılabiliyor. Böylece geniş bir uygulama yelpazesine daha fazla kişinin erişmesini sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.