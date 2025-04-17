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Google Ülke Uzantılarını Kaldırıyor

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GOOGLE’DAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

ABD merkezli teknoloji devi Google, arama motoru hizmetinde önemli bir yenilik yapıyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’de şu an kullanılan “google.com.tr” alan adı değişecek.

ARAMA MOTORU ARTIK TEK ADRES ÜZERİNDEN HİZMET VERECEK

Google, bundan sonraki süreçte tüm ülkelerde “www.google.com” alan adıyla hizmet sunacak. Resmi açıklamada, bu kararın kullanıcı deneyimini biraz daha iyileştirmek için alındığı bilgisi veriliyor.

UYGULAMA SÜRECİ AYLAR SÜRECEK

Bu kararın uygulanmasının aylar alacağı ifade ediliyor. Kullanıcılar, bu geçiş sürecinde hem “google.com.tr” hem de “google.com” adreslerini kullanmaya devam edebilecek. Google’ın bu kararı, şirketin global stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve arama motorunun tek bir alan adı üzerinden sunulması, Google’ın marka kimliğini güçlendirmeye ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştirmeye yardımcı olabilir.

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