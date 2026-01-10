Goretti Fırtınası Avrupa’da Seyahat Aksamalarına Neden Oluyor

Goretti Fırtınası Avrupa’da etkisini artırmaya devam ediyor. İngiltere ve Fransa, yoğun kar yağışı ve düşen sıcaklıkların yaratacağı önemli seyahat aksamalarına hazırlık yapıyor. İngiltere Meteoroloji Kurumu, ülkenin güneybatısı için ender görülen kırmızı düzeyde rüzgâr uyarısı yayımlarken, Galler, Midlands ve İngiltere’nin kuzeyindeki bazı alanlarda turuncu düzeyde kar uyarıları geçerli.

HAVALİMANLARI KAPANIYOR

Manş Denizi’ndeki Jersey ve Guernsey adaları, fırtına sebebiyle havalimanlarını bu akşam saat 18.00’de kapatacaklarını açıkladı. Jersey Havalimanı’nda 17.00’den itibaren çoğu uçuş iptal edildi veya yeniden düzenlendi. Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, “9 Ocak Cuma günü yeniden açmayı umuyoruz, ancak bazı uçuşlar etkilenebilir. Lütfen havayolunuzla iletişime geçin” ifadelerine yer verildi. Guernsey Havalimanı’nda da öğleden sonra gerçekleştirilen uçuşların büyük bir kısmı iptal edildi ve yarın sabah erken saatlerdeki seferlerin yapılamayacağı bildirildi.

İSKOÇYA’DA UÇUŞLAR DURDURULDU

İngiltere’nin en büyük bölgesel havayolu Loganair, fırtına nedeniyle İskoçya’daki Orkney, Shetland ve Lewis adalarına, ayrıca Manş Adaları’na yapılan uçuşları durdurdu. Londra Gatwick ve Heathrow havalimanlarında, İrlanda, Manş Adaları ve bazı Avrupa destinasyonlarına yönelik gidiş-dönüş uçuşlarında gecikmeler yaşanıyor ve bazı seferler iptal edildi.

TREN SEFERLERİ DE ETKİLENİYOR

Demiryolu hizmetleri de yoğun kar, rüzgâr ve yağmur nedeniyle ciddi şekilde aksadı. National Rail, yolcuları “Yol koşullarının riskli olması beklendiğinden yerini alacak karayolu taşımacılığı sağlanamayacak” şeklinde uyardı. Manş’ın karşı kıyısında, Fransa’nın ulusal demiryolu işletmesi SNCF, bu akşam birçok seferi askıya aldı. Goretti Fırtınası’nın Fransa’nın batısında, özellikle Normandiya kıyılarında saatte 160 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarlar getirmesi bekleniyor.