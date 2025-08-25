Görüşmede Trump, Gazze Açlık Yaşandığını Belirtti

GÖRÜŞME VE GAZZE SORUNU

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’u Oval Ofis’te ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının Gazze ile ilgili sorularını yanıtladı. Trump, Gazze’de ciddi bir açlık krizi yaşandığını ve bunun uluslararası kurumlar tarafından doğrulandığını aktardı. Bir gazetecinin sorusuna ilişkin yaptığı açıklamada, “(Gazze’deki) Bu durum bir an önce halledilmeli. Bu işin bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor çünkü açlık ve açlıktan daha kötü olan insanların öldürülmesi gibi diğer tüm sorunlar sürüyor” dedi.

SONUÇ ALMA ÇABASI

Trump, Gazze Şeridi’ndeki durumun kötüleştiğine dikkat çekerken, oradaki sürecin ‘sonuna yaklaşıldığı’ mesajını da verdi. İsrailliler ve Filistinliler arasındaki çatışmanın ‘binlerce yıldır’ sürdüğünü belirten Trump, buna rağmen Gazze’deki duruma bir an önce çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. “Bence 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor. Çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar ancak bu durum sona ermek zorunda” şeklinde konuştu.

YARDIM GİRİŞİMLERİ

ABD’nin Gazze’ye gönderdiği 60 milyon dolarlık gıda yardımı ile ilgili detayları da paylaşan Trump, bu yardımların dağıtıldığını ve Gazze halkının gıda ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini belirtti. Gazze’deki insani krizin sona ermesi konusunda ABD’nin İsrail nezdinde ‘diplomatik girişimde’ bulunup bulunmadığına ilişkin soruya ise, “Bu yönde çaba gösteriyoruz” yanıtını verdi. Bu konuya ek olarak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Bu girişimlerimiz hiç durmadı, Hamas’ın olmadığı bir çözüm için çalışıyoruz” dedi.

GAZETE KURBANI OLAYI

Basın mensuplarından birinin “İsrail Gazze’deki bir hastaneyi bombaladı, 5 gazeteci dahil 20 kişi öldü. Ne dersiniz?” şeklindeki sorusuna Trump, “Bu ne zaman oldu? Bilmiyordum” yanıtını verdi. Daha sonra bu konuyla ilgili yorumuna devam eden Trump, “Bundan memnun değilim. Aynı zamanda bunları görmek de istemiyorum. Bu kabusa bir son vermeliyiz” ifadesini kullandı. İsrail’e karşı herhangi bir eleştiri yapmayan Trump, Hamas’ın elindeki esirleri kurtardığını ve Gazze’deki durumun ‘çok kötü’ olduğunu kaydetti.