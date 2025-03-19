Gözaltılar Sonrası Kreşlerle İlgili İddia

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının yokluk ve açık hata gerekçeleriyle iptal edilmesinin ardından başlayan süreç, bugün İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB’ye yönelik terör örgütü ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında “Suç örgütü yöneticisi olmak”, “Suç örgütüne üye olmak”, “İrtikap”, “Rüşvet”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “İhaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yapıldı.

Gözaltıların ardından kreşlerle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

KREŞLERDE HİZMETLER ARA VERİLDİ Mİ?

Şişli Belediyesi’ne ait kreşlerin hizmetlerine ara verildiği öne sürüldü. Gazeteci Canan Kaya, bir izleyicisinden aldığı WhatsApp konuşmasını sosyal medya hesabında paylaşarak, “Bir izleyicim gönderdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesine bağlı kreşlerdeki hizmetler durduruldu, velilerden çocuklarını teslim almaları istendi” dedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da bu konuda benzer paylaşımlarda bulundu.

KREŞLERDEN VELİLERE MESAJ GÖNDERİLDİ

Kreşlerden velilere gönderilen mesajlarda şu ifadeler yer aldı: “Sayın velilerimiz, kamuoyuna da yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere belediyemizin hizmetleri geçici olarak durdurulmuş olup, çocuklarımızın ve velilerimizin bu süreçte mağdur olmaması amacıyla bugün hizmetimize geçici bir süre ara vermek zorundayız. Saygılarımızla bilginize sunarız. Lütfen en kısa sürede gelip alabilir misiniz?” ve “Sayın velilerimiz, kreşlerimizde geçici olarak hizmete ara verilmiş olup çocuklarınızı saat 12.00’ye kadar kreşten almanızı rica ederiz.”