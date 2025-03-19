Gözaltıların Ardından Kreşlerden Velilere Uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının yokluk ve açık hata gerekçeleriyle iptal edilmesiyle başlayan süreç, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla devam etti. İBB’ye yönelik yürütülen terör örgütü ve örgütlü suçlar ile ilgili soruşturmalar çerçevesinde İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın da bulunduğu 84 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler hakkında “Suç örgütü yöneticisi olmak”, “Suç örgütüne üye olmak”, “İrtikap”, “Rüşvet”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “İhaleye fesat karıştırmak” suçlamaları yöneltildi.

Kreş Hizmetlerinde Durum

Gözaltıların ardından Şişli Belediyesi’ne bağlı kreşlerle ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Şişli Belediyesi’nin açtığı kreşlerin kapatıldığı ve hizmetlerin durdurulduğu öne sürüldü. Gazeteci Canan Kaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir izleyicisinden aldığı WhatsApp konuşmasını paylaşarak, “Bir izleyicim gönderdi. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltına alınmasının ardından Şişli Belediyesine bağlı kreşlerdeki hizmetler durduruldu, velilerden çocuklarını teslim almaları istendi” sözlerine yer verdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili benzer paylaşımlarda bulundu.

Velilere Gönderilen Mesajlar

Kreşlerden velilere iletilen mesajlarda şu ifadeler yer aldı: “Sayın velilerimiz kamuoyuna da yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere belediyemizin hizmetleri geçici olarak durdurulmuş olup, çocuklarımızın ve velilerimizin bu süreçte mağdur olmaması amacıyla bugün hizmetimize geçici bir süre ara vermek zorundayız. Saygılarımızla bilginize sunarız. Lütfen en kısa sürede gelip alabilir misiniz?” Ayrıca, “Sayın velilerimiz kreşlerimizde geçici olarak hizmete ara verilmiş olup çocuklarınızı saat 12.00’ye kadar kreşten almanızı rica ederiz.” ifadesi de yer aldı.