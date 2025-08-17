Gözaltına Alınan Avukat Cem Duman

AVUKAT CEM DUMAN’IN GÖZALTINA ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cem Duman adlı avukatın, Selahattin Yılmaz liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma çerçevesinde dün sabah yapılan operasyon sonucunda, Yılmaz ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 14 şüpheliyi gözaltına alındı. Bu kapsamda, Selahattin Yılmaz’ın MHP yönetimine yakınlığı da gündeme geldi.

GÖZALTINA ALINAN AVUKATLAR

Gözaltına alınan avukatlardan birinin Cem Duman, diğerinin ise Semra Ilık olduğu tespit edildi. Cem Duman, son zamanlarda lüks yaşam tarzı ve altın kaplama makam odasıyla dikkat çekti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını kullandığı içeriklerle gündemde yer aldı. Duman, sosyal medyada Cumhurbaşkanı’yla yakın ilişki içindeymiş gibi paylaşımlar yapıyor ve kendisine Külliye’den hediye geldiğini iddia ediyordu.