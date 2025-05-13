Gözaltında, T.G. Ve F.T. Bulunuyor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİ ÜZERİNE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aydın’daki Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.’nin evinde meydana gelen yangınla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürmeye devam ediyor. T.G., evde çıkan yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma ihtimaliyle gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

Polis, T.G.’nin olayla bağlantısının olabileceği şüphesi üzerine, onun kız arkadaşı F.T.’yi de gözaltına aldı. İki şüpheli, işlemleri için Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve daha sonra adliyeye sevk edildi.

YANGINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Yeşil Mahalle’de 18 Mart’ta T.G.’nin evinde yangın meydana geldi. Yangın sonucunda, T.G.’nin eşi Fatma G. ve 4 ile 11 yaşındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi. Olay esnasında T.G.’nin evde olmadığı, gece mesaisinden döndüğünde ailesinin hayatını kaybettiğini öğrenince baygınlık geçirdiği belirtildi.