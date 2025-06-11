Gözaltındaki İki Şüpheli Serbest Bırakıldı

HAYATINI KAYBEDEN BELEDİYE BAŞKANI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzundaki elektrik arızasını kontrol ederken akıma kapılarak hayatını kaybetti. Ani vefatı, ailesi ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Zeyrek, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

SAVCILIK SORUŞTURMASI VE GELİŞMELER

Ferdi Zeyrek’in ölümüne dair Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme ortaya çıktı. Olayın yaşandığı havuzun bakımında sorumluluğu bulunan Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu olan Ahmet S. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili detayların takip edilmesi gereken bir konu olduğu ifade ediliyor.