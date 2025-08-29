Gözde Kahveci’den Sürpriz Paylaşım!

Ayrılık Kararı Açıklandı

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu ayrılık kararı kulüpte olumlu bir şekilde karşılanıyor.

Sürpriz Paylaşım Geldi

Mourinho’nun ayrılma kararının hemen ardından İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’den ilginç bir paylaşım geldi. Gözde Kahveci, oğlu Can Kahveci’nin kahkaha attığı anları takipçileriyle paylaştı.

Eleştirilerin Hedefinde

Portekizli teknik direktör, yerli futbolcular arasında en formda isim olarak öne çıkan İrfan Can Kahveci’ye yeterince şans vermemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.