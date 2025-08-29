Spor

Gözde Kahveci’den Sürpriz Paylaşım!

gozde-kahveci-den-surpriz-paylasim

Ayrılık Kararı Açıklandı

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu ayrılık kararı kulüpte olumlu bir şekilde karşılanıyor.

Sürpriz Paylaşım Geldi

Mourinho’nun ayrılma kararının hemen ardından İrfan Can Kahveci’nin eşi Gözde Kahveci’den ilginç bir paylaşım geldi. Gözde Kahveci, oğlu Can Kahveci’nin kahkaha attığı anları takipçileriyle paylaştı.

Eleştirilerin Hedefinde

Portekizli teknik direktör, yerli futbolcular arasında en formda isim olarak öne çıkan İrfan Can Kahveci’ye yeterince şans vermemesi nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

ÖNEMLİ

Gündem

Atış Poligonunda Başından Vuruldu

Başiskele'de atış poligonunda başından vurulmuş olarak bulunan 30 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.
Gündem

“Batman 20 Bin Dosyayla Zirvede.”

Batman'da başkasının banka hesaplarını kullanan dolandırıcılar için açılan dosya sayısı son 1,5 yılda 20 bine yaklaştı. Dolandırıcılık vakaları artış gösteriyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.