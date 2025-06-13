Gözler 19 Haziran’da: TCMB Faizi Sabit Kalacak

BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

AA Finans tarafından yapılan beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde tutacağını tahmin ediyor. Anket, 23 ekonomistin katılımıyla gerçekleşti ve TCMB’nin 19 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına dair beklentileri ortaya koydu.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

Ankete katılan ekonomistlerin 19’u politika faizinin sabit kalacağını öngörüyor. Ancak 2 ekonomist 100 baz puan, 1 ekonomist 150 baz puan ve bir başka ekonomist de 350 baz puan indirim yapılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde yüzde 46 olarak belirlendi.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 seviyesinde ortaya çıktı. Daha önce nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 42,50’den 46’ya yükseltilmişti.