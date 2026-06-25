Gözler İl Milli Eğitim’de: Soruşturma Açılacak mı?

Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosu bir çit üzerinde yer alıyor
Uşak'ta müzik öğretmeni ile oda başkanı arasında yaşanan kavga, ticari rekabetin getirdiği gerilimi gözler önüne serdi.
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Uşak’ta müzik öğretmeni E.B. ile Çiçekçiler ve Fotoğrafçılar Odası Başkanı Ömer Önal arasında ticari rekabet ve şikayet krizi nedeniyle sıra dışı bir kavga yaşandı. İddialara göre öğretmen ek iş olarak müzisyenlik yapıyordu. Bu durum haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle odaya şikayet edildi.

ŞİKAYETLER GERİLİMİ TETİKLEDİ

Oda Başkanı Ömer Önal konuya müdahil oldu. Bu gelişme taraflar arasındaki gerilimi artırdı. Tartışma kısa sürede fiziki boyut kazandı.

İŞ YERİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Önal’a ait iş yerine baskın yapıldığı öne sürüldü. Dükkanın camları kırıldı ve maddi hasar oluştu. Olay sırasında çalışanlar büyük korku yaşadı. Çevredekilerin araya girmesiyle olayların büyümesi engellendi.

İDARİ SORUŞTURMA BEKLENİYOR

Bir devlet memurunun adının bu olaya karışması soruşturma sorusunu gündeme getirdi. Kent kamuoyu yetkililerden gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Gözler Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çevrildi.

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