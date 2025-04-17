Gözler Tcmb Faiz Açıklamasında

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ TOPLANTISI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde bugünkü toplantısını gerçekleştirecek. Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin karar, saat 14.00’te kamuoyuna sunulacak. Önceki Mart ayı toplantısında, Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’ten 42,5’e çekmişti.

BEKLENTİLER VE TAHMİNLER

Finans alanında yapılan anketlere katılan ekonomistler, nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 42,5 seviyesinde tutmasını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 34,50 olarak belirlendi. Ekonomistler, cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor. Ayrıca, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor.