Göztepe’den Romulo, Ajax İddiası Var

Göztepe’nin genç Brezilyalısı Romulo, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekmeyi başardı. Athletico Paranaense’den kiralanan Romulo’nun gösterdiği başarı sonucunda bonservisi 2.5 milyon euroya alındı. Transfer harcamalarında milyonlarca euro harcayan 3 büyük kulüplere örnek teşkil edecek bir transfer hikayesi yaşayan Romulo, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı. Brezilyalı futbolcuyla ilgili önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

Hollanda basınında çıkan bir habere göre Ajax’ta Brian Brobbey sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. 23 yaşındaki futbolcu ile Ajax arasında ayrılık konusunda anlaşmanın sağlandığı belirtildi. Ajax’ın bu durumda yaz transfer döneminde santrfor arayışlarına girmesi bekleniyor ve Hollanda ekibi için 10 kişilik bir transfer listesi oluşturuldu.

Göztepe’nin oyuncusu Romulo, Ajax’ın oluşturduğu 10 kişilik transfer listesine dahil edildi. Ayrıca Feyenoord’un da geçtiğimiz ara transfer döneminde 23 yaşındaki futbolcuyu almak istediği bildiriliyor. Feyenoord’un Romulo’yu halen takip ettiği ve Brezilyalı futbolcunun Ajax için uygun bir futbolcu olduğu ifade ediliyor.

Ajax’ın transfer listesindeki diğer isimler arasında Anderlecht’te oynayan Kasper Dolberg ve Southampton’dan Paul Onuachu da dikkat çekiyor. Bu sezon Göztepe formasıyla 27 maçta görev alan Romulo, 15 gol atarken 8 asist yaparak etkileyici bir performansa imza attı.