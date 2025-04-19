Göztepe Ve Beşiktaş 1-1 Beraberlik Sağladı

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Beşiktaş’ı ağırladı. İki takım karşılıklı gollerle 1-1’lik sonuçla sahadan ayrıldı. Beşiktaş, bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasretini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYET HESRETİ

Beşiktaş, son galibiyetini Galatasaray karşısında elde etmişti. Bu beraberlik sonrasında puanını 49’a çıkaran siyah-beyazlı ekip, son 3 maçta galibiyet elde edemedi.

GÖZTEPE’DE GALİBİYET HASRETİ DEVAM EDİYOR

Ev sahibi Göztepe ise ligdeki son galibiyetini 11 hafta önce almıştı. Bu sonuçla puanını 40’a yükselten İzmir ekibi, galibiyet hasretini sürdürmeye devam ediyor.

MAÇ ANINI KAPSAYAN NOTLAR

1′ Rafa Silva’nın vuruşuyla karşılaşma başladı. 10. dakikada Rashica’nın ortasında Rafa Silva tek vuruşla topu filelere yolladı. Ancak 41. dakikada Rafa Silva’nın attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi ve ilk yarı sona erdi.

46′ dakikada İsmail Köybaşı, ceza sahası dışından harika bir gol atarak skoru 1-1’e getirdi. 60. dakikada, Göztepe’de Emerson’un yerine Kubilay Kanatsızkuş, Beşiktaş’ta ise Mustafa’nın yerine Semih Kılıçsoy oyuna girdi. 64’te sakatlanan Bokele’nin yerine Nielsen oyuna dahil oldu.

73. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve Masuaku arasında gerginlik yaşandı ve her iki oyuncu sarı kart gördü. 81. dakikada Beşiktaş’ta Tayyip Talha ve Salih, Chamberlain ve Rashica’nın yerine oyuna girdi. 88’de Göztepe’den Victor Hugo, Gedson Fernandes’e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Karşılaşmanın sonunda 5 dakika ilave edildi. 90+4’te Göztepe’de Matsuki de sarı kart gördü. 90+5’te Rafa Silva’nın yerine Fahri Kerem Ay oyuna girdi ve maç sona erdi.