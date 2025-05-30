Gözü Altında Şırdancı Mehmet! Karar Açıklandı!

ŞIRDANCI MEHMET GÖZALTINA ALINDI

Şırdancı Mehmet olarak bilinen Mehmet Çubuk gözaltına alındı. Daha önce Türk Hava Yolları ile yaptığı bir yolculuk esnasında kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesiyle gündeme gelen ve 6 ay uçuş yasağı alan Mehmet Çubuk, bu kez eşi Hanım Çubuk’u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınıyor. Çubuk ile eşi arasında kıskançlık sebebiyle bir tartışmanın yaşandığı öne sürüldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hanım Çubuk’un vücudunda lezyonların oluştuğu tespit edildi. Olayın ardından polis ekipleri, Mehmet Çubuk’u gözaltına aldı. Karakoldaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Çubuk, sorgu sonrası adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İLK AÇIKLAMA “DARP MARP OLMADI”

Mehmet Çubuk, darp iddialarını reddetti. Çubuk, “Kavga etmedik, biraz bağrıştık. Komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz tartıştık, sonra barıştık. Darp marp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda.” dedi.