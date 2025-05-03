“Gözüpek Oynamak, Galatasaray’ı Eğlendirdi.”

GALATASARAY MAÇTAN GALİP AYRILDI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Net Global Sivasspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında hata yapma düşüncesiyle hareket ederek kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor karşısında etkileyici bir performans sergiledi. Viktor Osimhen’in iki golle ön plana çıktığı bu maçta Galatasaray, 4-1’lik sonuçla puanını 83’e yükseltti ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 8’e çıkarma başarısını gösterdi. Maçın gollerini Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Viktor Osimhen (2) kaydetti.

MAÇIN DETAYLARI VE GOLLER

Rams Park’ta saat 19:00’da başlayan karşılaşmanın düdüğünü hakem Ozan Ergün çaldı ve VAR’da Pawel Malec görev yaptı. Galatasaray, mücadeleye hızlı bir başlangıç yaparak 9. dakikada öne geçmeyi başardı. Eren Elmalı’nın çizgiden gönderdiği sert ortada Viktor Osimhen’in vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural’dan döndü, dönen topu Lucas Torreira ağlara göndererek durumu 1-0 yaptı.

Osimhen, sonrasında yine sahneye çıktı. Yunus Akgün’ün harika pasında topla buluşan Eren Elmalı, ceza sahasına ortasını yaptı ve Osimhen, kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 22. dakikada Barış Alper Yılmaz, ceza sahası dışından çektiği sert şutla köşeyi buldu ve skoru 3-0 yaptı. Roland Sallai’nin serbest vuruşunda top savunmadan sekti, Osimhen bu fırsatı değerlendirerek ayak içiyle topu filelerle buluşturdu: 4-0. Sivasspor, 33. dakikada Rey Manaj’ın ceza sahası içinden çektiği sert şutla durumu 4-1’e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.