Gram Altın 4642 TL Zirveye Ulaştı

ALTINDAN REKOR BEKLENTİSİ

Altın piyasası, arka arkaya rekor seviyelerine ulaşıyor. 2 Eylül sabahı itibarıyla ons altın, 3508,73 dolara kadar çıkarak tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Şu anda ise işlem fiyatı 3494,30 dolar seviyesinde seyrediyor. Öte yandan gram altın, 4642 TL ile tarihi zirvesini gördü. Yılın başından bu yana altındaki toplam artış %33’ü geçerken, son bir ayda %6’nın üzerinde bir değer kazanımı sağladı.

Bu yükselişin ardında, Fed’in faiz indirimi sinyalleri, zayıflayan dolar, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizlikler yer alıyor. Altının bu yükselişi, artan siyasi ve ekonomik belirsizliklerin yanı sıra, Fed’in faiz oranlarını düşüreceğine dair artan beklentiler ve zayıflayan ABD dolarıyla destekleniyor. Fed Başkanı Powell, kısa süre önce banka politikalarında gevşeme sinyali verdi. Cuma günü açıklanacak olan ABD istihdam raporunun, işgücü piyasasında daha fazla zayıflık göstereceği ve faiz indirimini güçlendireceği beklentisi piyasaları etkiliyor.

SİYASİ VE EKONOMİK BELİRSİZLİKLER

Trump’ın küresel ticaret savaşının süregeldiği yansımaları ve Fed’e yönelik yapılan sert eleştiriler, piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair kaygı yaratan söylemler, yatırımcı güvenini sarsmakta ve altının yükselişine yeni bir ivme kazandırıyor.