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Gram Altın Rekor Seviye Üzerinde Yükselişte

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DOLAR KURUNDAKİ ARTIŞ BİRLİKTE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Cuma günü dolar kurundaki artışa bağlı olarak değer kazanan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 3 bin 440 liradan günü tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamış durumda ve şu an 3 bin 442 lira seviyesinde yer alıyor.

Bu saatlerde çeyrek altın 5 bin 810 liradan, cumhuriyet altını ise 23 bin 150 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer artışıyla 2 bin 938 dolardan satılıyor.

ABD’nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler, varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bu durum, yatırımcıların altın gibi güvenli limanlara yönelmesine neden olabiliyor.

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