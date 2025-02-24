Gram Altın Rekor Seviye Üzerinde Yükselişte

DOLAR KURUNDAKİ ARTIŞ BİRLİKTE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Cuma günü dolar kurundaki artışa bağlı olarak değer kazanan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artarak 3 bin 440 liradan günü tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamış durumda ve şu an 3 bin 442 lira seviyesinde yer alıyor.

Bu saatlerde çeyrek altın 5 bin 810 liradan, cumhuriyet altını ise 23 bin 150 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer artışıyla 2 bin 938 dolardan satılıyor.

ABD’nin gümrük vergisi ve korumacı ticari politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler, varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bu durum, yatırımcıların altın gibi güvenli limanlara yönelmesine neden olabiliyor.