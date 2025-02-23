Gram, Çeyrek, Tam Altın Fiyatları Ne Kadar?

ALTIN VE DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

İç ve dış piyasalardaki altın ve döviz kurundaki dalgalanmalar dikkatlice izleniyor. Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

23 Şubat 2025 Pazar günü itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle;

– Gram altın satış fiyatı: 3.438,07 TL

– Çeyrek altın satış fiyatı: 5.822,00 TL

– Yarım altın satış fiyatı: 11.645,00 TL

– Tam altın satış fiyatı: 23.054,47 TL

– Cumhuriyet altını satış fiyatı: 23.190,00 TL